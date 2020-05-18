 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировано четыре новых случая COVID-19

В ВСУ зафиксировано четыре новых случая COVID-19


фото: reuters
За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавируса, в общем болеет 40 человек

Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Один работник ВС Украины находится на лечений в Староконстантиновской ЦРБ. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение. Трое военнослужащих (2 - Ровенская и 1 - Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 утра 18 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 78 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 199 человек. В 28 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие три дня.

  • Напомним, в Украине насчитывается 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 325 новых случаев .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать