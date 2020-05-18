В ВСУ зафиксировано четыре новых случая COVID-19
Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Один работник ВС Украины находится на лечений в Староконстантиновской ЦРБ. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение. Трое военнослужащих (2 - Ровенская и 1 - Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 07:00 утра 18 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 78 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 199 человек. В 28 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие три дня.
- Напомним, в Украине насчитывается 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 325 новых случаев .
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