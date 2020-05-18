COVID-19 в Украине: за сутки 325 новых случаев
18 мая, 2020, 09:17
В Украине насчитывается 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом передает пресс-центр СНБО.
По состоянию на 9:00 утра понедельника, 18 мая, в Украине выявлено 325 новых случаев.
За минувшие сутки из-за осложнений от болезни умер 21 человек, выздоровели - 160 пациентов.
Всего за время эпидемии в стране выздоровели 5276 человек. В результате осложнений от болезни умерли 535 человек.
В общем наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2713) и Киеве (2321).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 733 случая;
Волынская область - 625 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 564 случая;
Закарпатская область - 901 случай;
Запорожская область - 382 случая;
Ивано-Франковская область - 1221 случай;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2321 случай;
Киевская область - 1224 случая;
Львовская область - 1066 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 262 случая;
Одесская область - 764 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1167 случаев;
Сумская область - 163 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 789 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2713 случаев;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, уточнили в Минздраве.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.
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