 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: за сутки 325 новых случаев

COVID-19 в Украине: за сутки 325 новых случаев

В Украине насчитывается 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр СНБО.

По состоянию на 9:00 утра понедельника, 18 мая, в Украине выявлено 325 новых случаев.

За минувшие сутки из-за осложнений от болезни умер 21 человек, выздоровели - 160 пациентов.
 
Всего за время эпидемии в стране выздоровели 5276 человек. В результате осложнений от болезни умерли 535 человек.
 
В общем наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2713) и Киеве (2321).
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 733 случая;
Волынская область - 625 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 564 случая;
Закарпатская область - 901 случай;
Запорожская область - 382 случая;
Ивано-Франковская область - 1221 случай;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2321 случай;
Киевская область - 1224 случая;
Львовская область - 1066 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 262 случая;
Одесская область - 764 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1167 случаев;
Сумская область - 163 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 789 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2713 случаев;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, уточнили в Минздраве.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Китай в течение двух месяцев скрывал эпидемию COVID-19 - Белый дом

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать