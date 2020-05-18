COVID-19 в Украине: за сутки 325 новых случаев

18 мая, 2020, 09:17

В Украине насчитывается 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр СНБО.

По состоянию на 9:00 утра понедельника, 18 мая, в Украине выявлено 325 новых случаев.

За минувшие сутки из-за осложнений от болезни умер 21 человек, выздоровели - 160 пациентов.

Всего за время эпидемии в стране выздоровели 5276 человек. В результате осложнений от болезни умерли 535 человек.

В общем наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2713) и Киеве (2321).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 733 случая; Волынская область - 625 случаев; Днепропетровская область - 843 случая; Донецкая область - 131 случай; Житомирская область - 564 случая; Закарпатская область - 901 случай; Запорожская область - 382 случая; Ивано-Франковская область - 1221 случай; Кировоградская область - 445 случаев; г. Киев - 2321 случай; Киевская область - 1224 случая; Львовская область - 1066 случаев; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 262 случая; Одесская область - 764 случая; Полтавская область - 264 случая; Ровенская область - 1167 случаев; Сумская область - 163 случая; Тернопольская область - 1081 случай; Харьковская область - 789 случаев; Херсонская область - 168 случаев; Хмельницкая область - 267 случаев; Черновицкая область - 2713 случаев; Черкасская область - 372 случая; Черниговская область - 108 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, уточнили в Минздраве. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая 2020 в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 46229 сообщений о подозрении на COVID-19.

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