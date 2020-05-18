В США значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, - Трамп
18 мая, 2020, 12:52
Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном снижении числа заражений коронавирусом на территории страны
Об этом он написал у себя в Twitter.
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"Количество случаев заболевания коронавирус сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости", - отметил Трамп.
The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions. Very good news, indeed!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились почти 1,5 миллиона человек, более 89 тыс умерли.
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