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Espreso.tvОбществоВ США значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, - Трамп

В США значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, - Трамп


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном снижении числа заражений коронавирусом на территории страны

Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Количество случаев заболевания коронавирус сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости", - отметил Трамп.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились почти 1,5 миллиона человек, более 89 тыс умерли.

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