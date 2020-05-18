Пентагон готовится ко второй волне коронавируса
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на министра обороны Марка Эспера.
"Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - отметил шеф оборонного ведомства.
По словам Эспера, отмена режиме социального дистанцирования в ближайшее время не предвидится.
"Голос Америки" отмечает, что США уже восстановили некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польско обучения, которые были ранее перенесены из коронавирус.
Кроме того, в Министерстве планируют тестировать болезнью военных, начиная с критически важных сил.
Читайте также: Пентагон обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе
Непосредственно над планом возвращения персонал в дом Пентагона уже работает менеджмент.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-