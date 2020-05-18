Пентагон готовится ко второй волне коронавируса

18 мая, 2020, 11:17

В Министерстве обороны США готовятся ко второй волне пандемии и планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на министра обороны Марка Эспера.

"Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", - отметил шеф оборонного ведомства.

По словам Эспера, отмена режиме социального дистанцирования в ближайшее время не предвидится.

"Голос Америки" отмечает, что США уже восстановили некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польско обучения, которые были ранее перенесены из коронавирус.

Кроме того, в Министерстве планируют тестировать болезнью военных, начиная с критически важных сил.

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Непосредственно над планом возвращения персонал в дом Пентагона уже работает менеджмент.