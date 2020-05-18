В Раде хотят до 2028 года убрать налоги с оборудования для производства электрокаров в Украине

18 мая, 2020, 17:07

Ряд народных депутатов предлагают освободить от уплаты НДС и ввозной пошлины с 1 января 2021 до 31 декабря 2028 оборудование и комплектующие для собственного производства в Украине электротранспорта

Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№3476) и Таможенный (№3477) кодексы зарегистрирован в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

В частности, авторами проекту являются председатель налогового комитета ВР Данил Гетманцев, лидер депгруппы "Доверие" Олег Кулинич и член группы Роберт Хорват, Степан Кубив (фракция "Европейская солидарность"), Ярослав Дубневич (депгруппа "За будущее").

Предлагаемая льгота не распространяется только на оборудование для производства троллейбусов, поскольку их выпуск уже налажен в Украине.

Кроме этого, законопроектом №3476 предлагается до 31 декабря 2033 освободить от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующих электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующих электрокары собственного производства.

В то же время в законопроекте предлагается продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей электромобилей.

Предлагается, в частности, продлить до 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу и/или поставки легковых электромобилей (ныне льгота действует до конца 2022).

Покупателя электромобиля до 31 декабря 2030 года также предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физических лиц, но ввести эти нормы с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке к законопроектам констатируется достаточный промышленный потенциал Украины для производства электротранспорта. В частности, есть пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 тыс. легковых авто на трех заводах.

Однако на сегодняшний день государство стимулирует импорт электромобилей, а не их производство. В частности, с 1 января 2016 года не взымается ввозная пошлина, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумуляторов.

"Введение льготного налогообложения увеличило ввоз электромобилей с 1 706 ед. в 2016 году до 7 542 ед. в 2019 году, однако на рынке доминируют электромобили с пробегом (93% в 2019 году)", - констатируют авторы документов.