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Espreso.tvОбществоВ Канаде разбился самолет ВВС

В Канаде разбился самолет ВВС


фото: reuters
В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады

Судьба экипажа остается неизвестной, сообщает Reuters .

Самолет упал возле города Камлупс вскоре после вылета. На видео видно как пара самолетов поднимаются в небо, после чего один резко падает.

По словам свидетелей, по меньшей мере один человек получил ранения. Однако о состоянии пилота информации нет. По словам министра здравоохранения провинции, один человек госпитализирован.

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Военно-воздушные силы подтвердили в Twitter аварию самолета.

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