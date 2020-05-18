В Канаде разбился самолет ВВС
18 мая, 2020, 12:26
В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады
Судьба экипажа остается неизвестной, сообщает Reuters .
Самолет упал возле города Камлупс вскоре после вылета. На видео видно как пара самолетов поднимаются в небо, после чего один резко падает.
По словам свидетелей, по меньшей мере один человек получил ранения. Однако о состоянии пилота информации нет. По словам министра здравоохранения провинции, один человек госпитализирован.
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Военно-воздушные силы подтвердили в Twitter аварию самолета.
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