Стефанчук инициировал заседание Рады, посвященное 30-й годовщине Декларации о суверенитете Украины
18 мая, 2020, 19:41
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициирует проведение торжественного пленарного заседания 16 июля, посвященного 30-летию принятия Декларации о суверенитете
Об этом Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете, передает Интерфакс-Украина.
"16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 был принят документ - Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, посвященное этому событию", - заявил Стефанчук.
Также он предложил пригласить на заседание депутатов, которые принимали участие в принятии Декларации.
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