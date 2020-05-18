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Espreso.tvОбществоСтефанчук инициировал заседание Рады, посвященное 30-й годовщине Декларации о суверенитете Украины

Стефанчук инициировал заседание Рады, посвященное 30-й годовщине Декларации о суверенитете Украины

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук инициирует проведение торжественного пленарного заседания 16 июля, посвященного 30-летию принятия Декларации о суверенитете

Об этом Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете, передает Интерфакс-Украина.

"16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 был принят документ - Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, посвященное этому событию", - заявил Стефанчук.

Также он предложил пригласить на заседание депутатов, которые принимали участие в принятии Декларации.

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