"Ювентус" продлит контракт с лидером команды

18 мая, 2020, 16:16

Атакующий хавбек туринского "Ювентуса" Пауло Дибала подпишет новое соглашение с итальянским клубом

Об этом сообщает Football Italia.

Новый контракт 26-летнего игрока будет рассчитан до 2025 года, а заработная плата, которая сейчас составляет 7,5 млн евро в год - возрастет. В соглашении также будут прописаны различные бонусы.

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 72 млн евро.