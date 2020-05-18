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Espreso.tvСпорт"Ювентус" продлит контракт с лидером команды

"Ювентус" продлит контракт с лидером команды


фото: Getty Images
Атакующий хавбек туринского "Ювентуса" Пауло Дибала подпишет новое соглашение с итальянским клубом

Об этом сообщает Football Italia.

Новый контракт 26-летнего игрока будет рассчитан до 2025 года, а заработная плата, которая сейчас составляет 7,5 млн евро в год - возрастет. В соглашении также будут прописаны различные бонусы.

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 72 млн евро.

 

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