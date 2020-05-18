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Espreso.tvОбщество"Секрет": Стерненко относительно предложений от партий идти в политику

"Секрет": Стерненко относительно предложений от партий идти в политику

Общественный активист Сергей Стерненко рассказал, планирует ли идти в политику и получал ли такие предложения от партий

Об этом он рассказал во время интервью " НеделяМатериалы ".

"Секрет. С моей стороны было бы неправильно говорить, кто именно мне это предлагал. Тем более я отказался. Я не рассматриваю для себя вариантов похода в политику. У меня нет такой цели. Моя цель сейчас - это доказать, что я имею право на самозащиту и не сесть в тюрьму за то, что я не умер. Хочу развиваться профессионально ", - сказал Стерненко.

Он добавил, что сначала хочет стать хорошим юристом, а потом "будем видеть".

  • Напомним, Сергея Стерненко вызвали в СБУ на 18 мая для "участия в процессуальных действиях".

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