"Секрет": Стерненко относительно предложений от партий идти в политику
18 мая, 2020, 08:58
Общественный активист Сергей Стерненко рассказал, планирует ли идти в политику и получал ли такие предложения от партий
Об этом он рассказал во время интервью " НеделяМатериалы ".
"Секрет. С моей стороны было бы неправильно говорить, кто именно мне это предлагал. Тем более я отказался. Я не рассматриваю для себя вариантов похода в политику. У меня нет такой цели. Моя цель сейчас - это доказать, что я имею право на самозащиту и не сесть в тюрьму за то, что я не умер. Хочу развиваться профессионально ", - сказал Стерненко.
Он добавил, что сначала хочет стать хорошим юристом, а потом "будем видеть".
- Напомним, Сергея Стерненко вызвали в СБУ на 18 мая для "участия в процессуальных действиях".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-