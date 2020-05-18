Правительство создало госпредприятие для управления КПВВ на Донбассе, - Резников
Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью " Интерфакс-Украина ".
Он отметил, что министерство реинтеграции уже зарегистрировало предприятие.
"И первая задача этого госпредприятия - наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрозненные с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", - поянив Резников.
Вице-премьер уточнил, что министерство будет заниматься вопросами образования, здравоохранения, инфраструктуры и социальной политики в отношении пострадавших территорий.
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"Но вместе с этим задачи, в том числе, - восстановить территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных сегодня Украина и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, всю территорию, разграблена и сегодня временно оккупирована, - часть Донецкой и Луганской областей и Крым ", - добавил вице-премьер.
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