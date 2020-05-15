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Espreso.tvОбществоОккупанты готовят провокации минимум на двух КПВВ, - Минреинтеграции

Оккупанты готовят провокации минимум на двух КПВВ, - Минреинтеграции


фото: focuc.ua
Российско-оккупационные войска попытаются устроить на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на Донбассе имитации акций протеста и провокации

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там говорят, что анализ данных свидетельствует о подготовке провокаций с целью дестабилизировать работу, в первую очередь, КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Именно оттуда поставляют гуманитарную помощь.

В Минреинтеграции также сообщили, что всего с начала действия карантина 22 марта командующий операцией Объединенных сил предоставил 283 индивидуальных разрешения на пересечение линии разграничения в Донбассе. В оккупированный Крым пропустили 132 человека.

"Следует отметить, что в рамках выполнения договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в Париже Украина полностью готова к открытию еще одного КПВВ - в районе г. Золотого (Попаснянский район, Луганская область), который бы позволил активизировать гуманитарную деятельность", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что боевики занимают деструктивную позицию, нарушая права граждан и создавая прямую опасность для мирного населения: не пропускают людей с разрешениями через линию разграничения, затрудняют работу СММ ОБСЕ и поставки гуманитарной помощи. Также не допускают представителей "Красного креста" к незаконно удерживаемым лицам.

"На этом фоне российские оккупационные администрации в пропагандистских целях распространяют ложную информацию, обвиняя Украину в несуществующих ограничениях для граждан", - говорят в министерстве.

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