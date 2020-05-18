Посольство США выпустило заявление к годовщине депортации крымских татар
Соответствующее заявление посольство США распространило в соцсетях.
Кристина Квин заявила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонны.
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"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - отметила дипломат.
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин обращается с посланием, вспоминая о советской депортации крымских татар 76 лет назад и еще раз подчеркивает неизменную сегодняшнюю позицию США: Крым - это Украина. pic.twitter.com/Mxxhjq9alz- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 18, 2020
- Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп официально внес в Сенат представление на назначение Кейта Дейтона послом в Украине
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