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Espreso.tvОбществоПосольство США выпустило заявление к годовщине депортации крымских татар

Посольство США выпустило заявление к годовщине депортации крымских татар


фото: ap
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в день годовщины депортации крымскотатарского народа призвал Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом

Соответствующее заявление посольство США распространило в соцсетях.

Кристина Квин заявила, что обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонны.

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"Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - отметила дипломат.

  • Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп официально внес в Сенат представление на назначение Кейта Дейтона послом в Украине

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