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Espreso.tvОбществоСБУ открыло архивы КГБ о крымских татарах к годовщине депортации народа из Крыма

СБУ открыло архивы КГБ о крымских татарах к годовщине депортации народа из Крыма


фото: reporters.media
К 76-й годовщине депортации кримскотатарского народа в СБУ обнародовали данные архивов КГБ относительно попыток крымских татар вернуться в Крым после двадцатилетнего изгнания

Информацией из архивов СБУ поделилась в Telegram.

Так, в 1967 году (50-я годовщина Октябрьской революции) председатель КГБ при Совете министров УССР Никитченко доложил руководству компартии Украины, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение. К такому поступку его довели постоянные запреты советской власти вернуться в Крым.

"Абдураим Решидов - национальный герой крымскотатарского народа. Он был летчиком-асом во время Второй мировой войны и совершил 222 боевых вылета. За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза", - говорится в материалах СБУ.

Однако, после запросов о возвращении в Крым Герой Решидов стал считаться "провокатором". И предложение КГБ была стандартной для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью для его дискредитации.

Фотографии - архив СБУ:

В противном случае тот же председатель КГБ Никитченко рассказывает о переписке крымского татарина Мансура Османова, который проживал в Ташкенте, с писателем и жертвой сталинского режима Борисом Антоненко-Давидовичем.

Османов очень точно описал, как советская пропаганда относится к крымским татарам, даже к тем, кто родился уже в изгнании. Его сыновей и через 22 года называли "предателями".

Борис Антоненко-Давидович, который и сам прошел ГУЛАГ, поддерживал крымчан и ответил: "Ваш народ настоящий хозяин этой земли", посоветовав самое главное - сохранить свой язык и культуру.

"Пусть ваши дети не забудут этого, потому что когда народ теряет язык - он перестает быть нацией", - написал диссидент.

Фотографии - архив СБУ:

 

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