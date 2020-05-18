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Espreso.tvОбществоОбрушение дома в Одессе: ГСЧС сообщила об угрозе нового разрушения

Обрушение дома в Одессе: ГСЧС сообщила об угрозе нового разрушения

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что работы по разборке строительных конструкций в Одессе приостановлены

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Работы по разборке строительных конструкций приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения", - говорится в сообщении.

Местонахождение всех жильцов дома известно. По данным на 20:00, жертв и пострадавших нет.

 

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