Обрушение дома в Одессе: ГСЧС сообщила об угрозе нового разрушения

18 мая, 2020, 21:07

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что работы по разборке строительных конструкций в Одессе приостановлены

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Работы по разборке строительных конструкций приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения", - говорится в сообщении.

Местонахождение всех жильцов дома известно. По данным на 20:00, жертв и пострадавших нет.