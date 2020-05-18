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Espreso.tvОбществоНАБУ получило доступ к информации о премиях в Нафтогазе, - СМИ

НАБУ получило доступ к информации о премиях в Нафтогазе, - СМИ

Высший антикоррупционный суд предоставил временный доступ к служебным запискам НАК "Нафтогаз Украины" детективам Национального антикоррупционного бюро

Об этом пишет издание "Наші Гроші" со ссылкой на постановление суда от 4 мая.

Речь идет о документах, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику компании за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом. Записки содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий, размер премий и содержание выполняемых сотрудниками компании задач.

"В апреле 2018 года, члены Наблюдательного совета Нафтогаза приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над Газпромом. В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в размере $43,6 млн", - говорится в материале издания.

Следствие подчеркнулр, что на момент принятия решения о выплате премий "фактически деньги в пользу НАК от Газпрома не поступали". Кроме того, в протоколе заседания не приведен перечень работников и размер премий, подлежащих выплате. Также был указан вклад каждого работника в победу над Газпромом.

Также указывается, что интересы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже представляла юридическая компания Wikbord Rein Advokatfirms AS, а не сотрудники госкомпании.

Издание отмечает, что детективы НАБУ уже получили доступ к документам Нафтогаза, однако тогда следствию представили не все документы. Письмом от 2 марта 2020 года Нафтогаз отказался предоставить информацию.

НАБУ подозревает членов наблюдательного совета и правления компании, а также главу Нафтогаза в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса.

  • Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Нафтогаза одобрил выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год.
  • Деньги получил 41 работник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.
  • Остальные премии должны быть выплачены после взыскания с Газпрома остатка выигрыша.
  • Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до $2,9 млрд, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около $29 млн.
  • В феврале СМИ сообщали, что Кабинет министров попросил наблюдательный совет Нафтогаза приостановить выплату премий топ-менеджмента компании за победу в Стокгольмском суде над Газпромом.

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