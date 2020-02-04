Премии Коболеву и Витренко: правительство попросило наблюдательный совет Нафтогаза приостановить выплаты, - СМИ
Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает LB.ua.
По данным издания, в письме, которое Кабмин направил наблюдательному совету, говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.
В 2018 году наблюдательный совет Нафтогаза одобрил выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн, что соответствовало 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год.
Деньги получил 41 работник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.
Остальные премии должны быть выплачены после взыскания с Газпрома остатка выигрыша.
Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до $2,9 млрд, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около $29 млн.
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