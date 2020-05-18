Лабораторные, аттестации и дипломы: МОН просит Кабмин частично открыть вузы для студентов

18 мая, 2020, 21:04

Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров внести изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время онлайн-брифинга в Facebook.

Стадный отметил, что МОН просит Кабмин внести изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий.

"Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211 постановление. Сейчас они направлены коллегам по правительству, к главному санитарному врачу, в Министерство здравоохранения, где мы просим, учитывая все обращения учреждений, поступавшие не только от нашей сферы управления, но и министерства культуры, чтобы мы открыли посещение учебных заведений, в том числе высших учебных заведений и учреждений профессионального перед высшими образования, для проведения определенных мероприятий", - сказал Стадный.

Он отметил, что речь идет о дипломной подготовке, проведении лабораторных работ, тренажерных занятий, проведении аттестации там, где она невозможна в дистанционной форме, и тому подобное. Это касается преимущественно художественных дисциплин.

"Эти наши предложения изменений в 211 постановление сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения", - отметил Стадный.

Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что высшие учебные заведения завершат нынешний учебный год дистанционно.

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