Кулеба оценил риски снятия санкций с России

18 мая, 2020, 10:44

Вероятность ослабления санкций летом в Европейском Союзе в зоне контролируемого риска

Об этом Кулеба заявил интервью РБК-Украина .

Как он рассказал, что россияне в этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции "в гуманитарных целях", для совместной борьбы с вирусом. Однако, эту историю Украина вместе с партнерами погасила.

"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия - это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права", - заявил он.

Кулеба отметил, что ослабление санкций летом в Европейском Союзе в зоне контролируемого риска.

"Конечно, с осени снова начнутся стоны и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продолжением санкций возникает вопрос: стоит ли их продолжать, эффективны они или нет. Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую втянулись ", - отметил он.

Ранее Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции .