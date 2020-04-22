Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию РФ, призванную ослабить санкции, - МИД
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что Украина не могла поддержать такую резолюцию и поэтому прервала так называемую процедуру умолчания и заблокировала эту инициативу.
В МИД напомнили, что примером эффективных решений являются две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.
"Наше государство предано реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - добавил глава МИД.
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