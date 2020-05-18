Кучма опередил Зеленского в рейтинге президентов страны, - опрос

18 мая, 2020, 12:43

Среди всех президентов независимой Украины 20% украинцев считают лучшим Леонида Кучму

Об этом говорится в социологическом опросе группы " Рейтинг ".

"В общем, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Леонида Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский , 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко , 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко ", - говорится в сообщении.

В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был самым лучшим, еще 10% - затруднились ответить.

Чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старше.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .