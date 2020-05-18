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Espreso.tvОбществоКонсультативный совет на переговорах в Минске не создали из-за отсутствия согласия, - Кулеба

Консультативный совет на переговорах в Минске не создали из-за отсутствия согласия, - Кулеба


фото: РБК-Україна
Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия согласия между участниками процесса

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина .

Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета при ТКГ отклонила Германия.

"Правда заключается в том, что не было достигнуто консенсуса со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета. Есть только один тренд: Украина настаивает, что она не будет вести прямые переговоры с представителями так называемых" ДНР "и" ЛНР ", - заявил он .

Напомним, на заседании Контактной группы 11 марта стороны договорились о создании Консультативного совета. Такая инициатива вызвала серьезный скандал в Украине.

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  • 16 мая стали известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершат визиты в Германию , где проведут консультации по эффективности Минских договоренностей и "Нормандского формата".
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