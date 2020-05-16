Ермак и Кулеба проведут в Берлине консультации по Минским договоренностям

16 мая, 2020, 19:51

Руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершат визиты в Германию, где проведут консультации по эффективности Минских договоренностей и Нормандского формата

Об этом сообщает Офис президента.

Об этом Ермак сказал на встрече с послами стран G7 и главой представительства Европейского Союза в Украине.

Глава Офиса главы государства сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Ермак также рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ), которое состоялось накануне с участием обновленного состава украинской делегации.

Он отметил, что представительство украинской стороны были значительно повышено - до уровня вице-премьер-министра, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады, демонстрирующий стремление Украины интенсифицировать и сделать более эффективной работу в Минском процессе.

Напомним, 15 мая Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная из представителей парламента и правительства.

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