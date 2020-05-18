Коноплянка заявил о желании вернуться в чемпионат Испании
Об этом сообщает footballua.tv
Коноплянка не жалеет, что в свое время ему не удалось перейти в "Ливерпуль".
"Трансфер в" Ливерпуль "? А какой смысл сейчас жалеть? Уже ничего не вернешь. Если бы это было вчера, может быть, я бы еще вспоминал и пустил слезу. Но когда прошло столько времени - я не вижу смысла. Я прошел удачный этап "Севильей", выиграл Лигу Европы. это невероятные эмоции. А коллектив который там был - я бы вернулся уже завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения ", - признался Коноплянка.
Также 30-летний украинец вспомнил яркие моменты в немецком "Шальке"
"В" Шахтере "," Шальке ", и других моих командах были хорошие команды, поэтому жалеть я не стану. Все запоминают только неудачи - первый и третий мои сезона в Шальке. Но все забыли, как мы стали вторыми во втором моем сезоне ", - рассказал вингер.
В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел 22 матча, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость за полузащитника составляет 4,8 млн евро.
- 15 мая спортивный директор "Прохожу" Михаил Кополовец рассказал, что хотел бы пригласить Евгения Коноплянку в аренду.
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