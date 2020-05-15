Сельский клуб хочет взять Коноплянку в аренду

15 мая, 2020, 13:13

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал, что хотел бы пригласить полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку в аренду

Об этом сообщают Футбольные трансферы .

Также Кополовец хотел бы пригласить Артема Федецкого, Дениса Кожанова и Александра Гладкого.

"Федецкого очень хотел бы, он бы нам добавил характера. Я очень хотел Артема, авторитета. Кого еще я взял бы? Кожанова, он в "Волыни". И Саню Гладкого в атаку. Сейчас такие молодые футболисты, я лучше бы взял старых пенсионеров, старых присоединил, потому что они больше нам помогут, чем молодежь. Я Федецкого хотел. Если бы он не выбрал политический путь, то как минимум, полгода он бы поиграл в "Минае". Думаю, мы возьмем Коноплянку из "Шахтера" в аренду на полгода ", - рассказал Михаил Кополовец.

В турнирной таблице первой лиги "Минай" идет третьим и отстает от первой ступени на 2 пункта.