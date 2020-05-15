Сельский клуб хочет взять Коноплянку в аренду
Об этом сообщают Футбольные трансферы .
Также Кополовец хотел бы пригласить Артема Федецкого, Дениса Кожанова и Александра Гладкого.
"Федецкого очень хотел бы, он бы нам добавил характера. Я очень хотел Артема, авторитета. Кого еще я взял бы? Кожанова, он в "Волыни". И Саню Гладкого в атаку. Сейчас такие молодые футболисты, я лучше бы взял старых пенсионеров, старых присоединил, потому что они больше нам помогут, чем молодежь. Я Федецкого хотел. Если бы он не выбрал политический путь, то как минимум, полгода он бы поиграл в "Минае". Думаю, мы возьмем Коноплянку из "Шахтера" в аренду на полгода ", - рассказал Михаил Кополовец.
В турнирной таблице первой лиги "Минай" идет третьим и отстает от первой ступени на 2 пункта.
- 8 мая один из игроков футбольного клуба "Минай" заразился коронавирусом .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-