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Espreso.tvСпортСельский клуб хочет взять Коноплянку в аренду

Сельский клуб хочет взять Коноплянку в аренду


фото: Getty Images
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал, что хотел бы пригласить полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянку в аренду

Об этом сообщают Футбольные трансферы .

Также Кополовец хотел бы пригласить Артема Федецкого, Дениса Кожанова и Александра Гладкого.

"Федецкого очень хотел бы, он бы нам добавил характера. Я очень хотел Артема, авторитета. Кого еще я взял бы? Кожанова, он в "Волыни". И Саню Гладкого в атаку. Сейчас такие молодые футболисты, я лучше бы взял старых пенсионеров, старых присоединил, потому что они больше нам помогут, чем молодежь. Я Федецкого хотел. Если бы он не выбрал политический путь, то как минимум, полгода он бы поиграл в "Минае". Думаю, мы возьмем Коноплянку из "Шахтера" в аренду на полгода ", - рассказал Михаил Кополовец.

В турнирной таблице первой лиги "Минай" идет третьим и отстает от первой ступени на 2 пункта.

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