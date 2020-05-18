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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины рассказал, что восхищен Усиком и Ломаченко

Футболист сборной Украины рассказал, что восхищен Усиком и Ломаченко


фото: Getty Images
Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, что восхищается боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко

Об этом сообщает программа " Большой футбол ".

Футболист начал смотреть бокс после того, как увидел, как бьются Усик и Ломаченко.

"Бокс я начал смотреть в последние 2-3 года, когда увидел, как бьются Усик и Ломаченко. Потом уже, конечно, увидел и Гвоздика, и Беринчика. Но когда я увидел бои Усика и Ломаченко, мне начал нравиться бокс, и я стал им восхищаться. До этого я вообще не воспринимал этот вид спорта. Не нравилось мне - бьют по лицу, больно, что они делают и зачем? А когда понял, что это искусство, как и футбол, начал наблюдать, и мне очень стало нравиться", - признался защитник.

В текущем сезоне 27-летний Александр Караваев провел 29 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость Украинский составляет 3,2 млневро.

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