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Espreso.tvОбществоЕС призвал Россию прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму

ЕС призвал Россию прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму


фото: kp
Европейский Союз призвал Российскую Федерацию прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией", - говорится в сообщении.

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