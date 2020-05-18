ЕС призвал Россию прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму
Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.
"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией", - говорится в сообщении.
Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией. #CrimeaIsUkraine # КримЦеУкраина- EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 18, 2020
- Напомним, в Украине 18 мая отмечают память жертв геноцида крымскотатарского народа.
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