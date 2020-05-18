ЕС призвал Россию прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму

18 мая, 2020, 18:10

Европейский Союз призвал Российскую Федерацию прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией", - говорится в сообщении.

Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией. #CrimeaIsUkraine # КримЦеУкраина - EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 18, 2020

Напомним, в Украине 18 мая отмечают память жертв геноцида крымскотатарского народа.

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