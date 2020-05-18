В Украине 18 мая отмечают память жертв геноцида крымских татар

18 мая, 2020, 07:54

В Украине 18 мая отмечают жертв геноцида крымскотатарского народа, в 12:00 будет объявлена минута молчания

Об этом сообщает Еспресо.TV .

18 мая в 12:00 по всей территории Украины будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Депортация крымских татар была осуществлена силами НКВД 18-21 мая 1944 года. Этническую чистку было проведено по приказу Иосифа Сталина и согласно постановлению Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944 года.

Всего по официальным данным, были депортированы почти 200 тыс крымских татар. По данным самопереписи крымских татар, речь шла о депортации более 400 тыс человек. В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46% крымских татар.

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