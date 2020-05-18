Китай в течение двух месяцев скрывал эпидемию COVID-19, - Белый дом
18 мая, 2020, 07:17
Китай в течение двух месяцев скрывал наличие COVID-19 и позволял зарубежный туризм жителям страны
Об этом заявил директор Белого дома по торговле Питер Наварро, сообщает ABC News .
Он отметил, что считает "действия Китая непреднамеренными".
"Давайте посмотрим на факты. Поправьте меня, если ошибаюсь: вирус начался в Ухане, нулевого пациента зафиксировали в ноябре. Китай, прячась за Всемирную организацию по охране здоровья (ВОЗ), в течение двух месяцев скрывал вирус от мира, а затем отправлял сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы распространить его ", - заявил Наварро.
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- Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Китай был обязан локализовать возгорание COVID-19 и не допустить пандемии.
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