Китай в течение двух месяцев скрывал эпидемию COVID-19, - Белый дом

18 мая, 2020, 07:17

Китай в течение двух месяцев скрывал наличие COVID-19 и позволял зарубежный туризм жителям страны

Об этом заявил директор Белого дома по торговле Питер Наварро, сообщает ABC News .

Он отметил, что считает "действия Китая непреднамеренными".

"Давайте посмотрим на факты. Поправьте меня, если ошибаюсь: вирус начался в Ухане, нулевого пациента зафиксировали в ноябре. Китай, прячась за Всемирную организацию по охране здоровья (ВОЗ), в течение двух месяцев скрывал вирус от мира, а затем отправлял сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы распространить его ", - заявил Наварро.

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