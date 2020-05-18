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Espreso.tvОбществоЧерновол обвинил Шмыгаля в госизмене из-за отключения АЭС

Черновол обвинил Шмыгаля в госизмене из-за отключения АЭС


фото: tsn
Журналистка и экс-нардепка Татьяна Черновол заявила, что инициирует возбуждение уголовного дела против премьер-министра Дениса Шмыгаля

Об этом Татьяна Черновол написала в Facebook.

По словам Черновол, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "выключает" украинскую атомную энергетику не только в интересах Ахметова и Коломойского, но и "Росатома".

"Начну с главного доказательства против премьера: 27.04.2020 на совещании в правительстве премьером Денисом Шмыгалем" Енегроатому "была поставлена задача существенно сократить мощность атомной генерации, согласно утвержденному правительством !!!" прогнозного баланса электроэнергии ОЭС "(объединенной электросистемы, - ред). Мощность атомных станций Шмыгаль поручил обрезать даже в холодный период, когда "зеленый энергетика", на которую все кивают -лежить и едва дышит ", - заявила журналистка.

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Она отмечает, что во исполнение поручения в недрах "Энергоатома" разработали "оперативный график эксплуатации энергоблоков АЭС", которым предусмотрено существенно снизить мощность путем "вывода энергоблоков в резерв", "работе на заниженной мощности" и без надобности в запланированных плановых текущих ремонтах растянутых в времени.

"В документе так и указано:" сроки ППР (плановых текущих ремонтов) блоков АЭС будут корректироваться в зависимости от фактических уровней их загруженности с учетом ситуации в ОЭС Украины ". То есть не зависеть от реальных ремонтных и профилактических потребностей", - наголосла Черновол.

Она отметила, что второй энергоблок ЗАЭС не будет работать до конца 2020 года. Суммарно, по словам Татьяны Черновол, правительство хочет выключить 7 блоков АЭС с 15 имеющихся.

Чорновил подчеркнула, что согласно планам правительства, ремонты АЭС проводить в зимний период:

"Атомку" исключается существенно везде и не только на летний, а также на зимний период. Например, РАЭС 3 отправили в резерв на три месяца, который переходит в ремонт, еще на три месяца потом она включается в ноябре, а потом снова идет в ремонт на всю зиму !!! На зиму, заметьте на зиму !!! в плановый ремонт собираются отправить 7 энергоблоков из 15. И это при том, что обычно атомщики пытаются все плановые ремонты поделать в теплый период года. "

 

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