Капитан "Динамо" назвал сильнейшего легионера, с которым играл в Киеве

9 апреля, 2020, 14:04

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук назвал самым сильным легионером, с которым он играл за киевский клуб, конголезца Мбокани

Об этом он заявил в интервью программе "трендец" на YouTube.

По словам Сидорова, сильнейшим иностранным футболистом, с которым он играл за "Динамо" является конголезец Мбокани. Также в тройку лучших капитан киевского клуба включил хорвата Домагоя Виду и бразильца Данило Сильву.

"Мбокани полностью на первом месте. Вида. Но Данило Силва", - сказал Сидорчук, который выступает за "Динамо" с 2013 года.

Мбокани выступал за "Динамо" с 2013 по 2018 года. Форвард провел за киевлян 77 матчей, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.

Сейчас 34-летний Мбокани выступает за бельгийский "Антверпен".

Напомним, 31 марта стало известно, что президент "Динамо" Игорь Суркис освободит Алексея Михайличенко с должности главного тренера, если киевляне не получат серебро чемпионата Украины.

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