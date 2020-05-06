В масках и перчатках: Зидан провел встречу с футболистами "Реала"
6 мая, 2020, 19:19
В рамках подготовки к возобновлению сезона футболисты, тренеры и сотрудники мадридского "Реала" собрались на базе клуба
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Игроки мадридской команды уже прошли медобследование и в ближайшее время должны приступить к индивидуальным тренировкам.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в маске и перчатках пообщался со всеми футболистами, все они соблюдали дистанцию.
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