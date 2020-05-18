Британцы попытаются научить собак выявлять коронавирус
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Департамент здравоохранения и социального обслуживания Великобритании.
"Собаки, способны успешно выявлять определенные типы рака, пройдут интенсивная тренировка, призванное установить, смогут ли они обнаружить болезнь до появления симптомов. На это выделено 500 тыс фунтов (около $ 600 тысяч, - ред.) правительственных средств ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый этап исследования проводить Лондонская школа гигиены и тропической медицины в сотрудничестве с университетом Дурхама и благотворительной организацией, которая занимается медицинскими собаками.
"В рамках исследования сотрудники Национальной службы здравоохранения собирать в лондонских больницах образцы запахов от инфицированных новым коронавируса людей и не зараженных лиц. После этого шесть собак пройдут тщательное тренировки, пытаясь обнаружить вирус в образцах ", - говорится в сообщении.
По мнению ведущего исследователя Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймса Логана, подобное исследование имеет большой потенциал.
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"Наша предыдущая работа показала, что малярия имеет характерный запах и нам удалось эффективно научить собак выявлять эту болезнь. В сочетании со знанием о том, что респираторные болезни способны изменять запах тела, мы надеемся, что собаки будут определять и COVID-19 ", - сказал Логан.
По состоянию на утро 18 мая во мире зафиксировано 4801875 случаев коронавирусной болезни, 1858170 человек выздоровели от недуга, 316671 умерли.
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