Великобритания стала первой страной в Европе, где от коронавируса погибли более 30 тыс. человек
Об этом сообщает BBC.
В общей сложности 30 076 человек уже умерли в больницах, домах престарелых и в обществе в целом после получения положительного результата теста на вирус.
Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что это "душераздирающие потери".
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По его словам, за прошедшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.
Великобритания сейчас занимает второе место по количеству зарегистрированных случаев смерти от коронавируса в мире, уступая лишь Соединенным Штатам, в которых погибли более 70 000 человек.
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