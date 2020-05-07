Великобритания стала первой страной в Европе, где от коронавируса погибли более 30 тыс. человек

7 мая, 2020, 10:15

Согласно последним данным правительства, Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тыс. случаев смерти от коронавируса

Об этом сообщает BBC.

В общей сложности 30 076 человек уже умерли в больницах, домах престарелых и в обществе в целом после получения положительного результата теста на вирус.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что это "душераздирающие потери".

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По его словам, за прошедшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.

Великобритания сейчас занимает второе место по количеству зарегистрированных случаев смерти от коронавируса в мире, уступая лишь Соединенным Штатам, в которых погибли более 70 000 человек.