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Espreso.tvОбществоПо оптимистичному сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году, - ЕС

По оптимистичному сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году, - ЕС


фото: reuters
Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалере заявил, что вакцина против коронавируса по оптимистичному сценарию может быть готова в следующем году

Об этом сообщает Reuters.

Кавалери пояснил, что скептически относится к заявлениям, что разработка вакцины от COVID-19 будет завершена до сентября. В лучшем случае, вакцина от коронавируса, утверждает Кавалери, будет готова в 2021 году.

"Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистичному сценарию в начале 2021 года", - подчеркнул он.

Напомним, в Италии заявили о создании вакцины против коронавируса. Эксперимент на животных оказался успешным. Теперь разработчики планируют приступить к испытанию на людях.

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