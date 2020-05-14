По оптимистичному сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году, - ЕС

14 мая, 2020, 16:42

Председатель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалере заявил, что вакцина против коронавируса по оптимистичному сценарию может быть готова в следующем году

Об этом сообщает Reuters.

Кавалери пояснил, что скептически относится к заявлениям, что разработка вакцины от COVID-19 будет завершена до сентября. В лучшем случае, вакцина от коронавируса, утверждает Кавалери, будет готова в 2021 году.

"Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистичному сценарию в начале 2021 года", - подчеркнул он.

Напомним, в Италии заявили о создании вакцины против коронавируса. Эксперимент на животных оказался успешным. Теперь разработчики планируют приступить к испытанию на людях.