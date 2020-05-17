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Espreso.tvОбществоВР на следующей неделе рассмотрит законопроект об игорном бизнесе

ВР на следующей неделе рассмотрит законопроект об игорном бизнесе


фото: Укрінформ
Верховная Рада 21 мая рассмотрит во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в facebook.

"В ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного бизнеса 2285-д. К законопроекту подано даже меньше 3,5 тысячи правок. Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре", - написал Железняк.

Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

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