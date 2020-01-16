Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса
Сообщает Еспресо.TV .
Также в документе прописано создание в госбюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.
Кроме того, устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.
Председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев рассказал, что государство дважды будет получать поступления от игорного бизнеса. Впервые от продажи лицензий, а второй - от валового игорного дохода.
"Каждые 25 автоматов - это лицензия. Если говорится о казино - это тоже лицензия, которая стоит денег. Так само государство будет получать часть из доходов казино от игроков", - рассказал нардеп.
Он также отметил, что по подсчетам, государство только в первый год после легализации игорного бизнеса сможет получить 3,5 млрд грн.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти