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Espreso.tvОбществоРада в первом чтении поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса

Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса


фото: slovoidilo
Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине

Сообщает Еспресо.TV .

"Целью принятия этого законопроекта является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений по организации и проведению азартных игр, основанную на комплексном и системном подходе их регулирования", - говорится в пояснительной записке.
 
В первом чтении законопроект поддержали 260 депутатов.
 
Документом устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.
 
Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований; создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет.
 
Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом - Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, подчинен Кабинету министров.

Также в документе прописано создание в госбюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.

Кроме того, устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев рассказал, что государство дважды будет получать поступления от игорного бизнеса. Впервые от продажи лицензий, а второй - от валового игорного дохода.

"Каждые 25 автоматов - это лицензия. Если говорится о казино - это тоже лицензия, которая стоит денег. Так само государство будет получать часть из доходов казино от игроков", - рассказал нардеп.

Он также отметил, что по подсчетам, государство только в первый год после легализации игорного бизнеса сможет получить 3,5 млрд грн.

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