Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса

16 января, 2020, 11:30

Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине

Сообщает Еспресо.TV .

"Целью принятия этого законопроекта является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений по организации и проведению азартных игр, основанную на комплексном и системном подходе их регулирования", - говорится в пояснительной записке.

В первом чтении законопроект поддержали 260 депутатов.

Документом устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований; создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом - Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, подчинен Кабинету министров.