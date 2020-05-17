Водолазы проверили порт Одессы на предмет "неожиданностей" от диверсантов

17 мая, 2020, 08:01

В Практической гавани Одессы прошли водолазные спуски одного из подразделений специального назначения ВМС ВС Украины. Водолазы выполняли задачи как днем, так и ночью

Спуски под воду проводились на глубину до 10 метров. Перед водолазными группами стояла задача - обследовать дно моря вблизи объектов Одесской портовой инфраструктуры (причальные стенки и гидрологические сооружения) о наличии диверсионных устройств противника. Проще говоря, водолазам надо было в условиях плохой видимости под водой провести поиск и идентификацию любых взрывоопасных предметов, которые были заложены противником с целью проведения диверсионных действий, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сектор выполнения задач включал в себя участок моря размером 100 на 100 метров. Водолазы работали на современном водолазном снаряжении, которое по своим характеристикам не уступает техническому оснащению водолазных подразделений ведущих стран мира. Неподалеку с водолазным полигоном развернули мобильную барокамеру. В случае выявления профессиональных водолазных заболеваний барокамеру можно было оперативно использовать для экстренной помощи пострадавшему водолазу, если ему стало бы плохо во время отработки задач под водой.

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Во время водолазных спусков моряки тренировались по ведению качественной подводной связи, учились ориентированию с помощью подводного компаса, изменении направления курса и перемещению под водой с применением сигнального конца. Кроме того, военные моряки провели обследование подводной части корпусов кораблей и судов ВМС ВС Украины.

"Это плановое мероприятие, его проводят регулярно на флоте. Ведь противник вполне реально может заложить самодельное взрывное устройство в области, например, гребного винта, винто-рулевой группы или донно-забортной арматуры кораблей, катеров или судов", - отмечают в Минобороны.

Как только на дне моря водолазом найдено любой взрывоопасный предмет или иной диверсионный средство, он быстро доложить руководителю водолазных спусков. "Находку" должным образом обозначают в море и создают безопасный участок для людей и кораблей. Далее принимают решение, каким образом ее обезвредить. Обычно, если позволяет обстановка и место, взрывное устройство подрывают на месте.

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