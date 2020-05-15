Виталий Портников: Кремль переходит в атаку на Украину
Это – вовсе не совпадение. Это подготовка к решительной атаке на Украину и ее руководство в преддверии экономического и социального кризиса в стране.
Дмитрий Козак действует по хорошо знакомому для себя сценарию. С одной стороны, он демонстрирует конструктивность в переговорах с украинской стороной – и даже его партнеры по переговорам говорят, что он куда эффективнее своего предшественника Владислава Суркова. Но, с другой стороны, эта конструктивность не помогает именно потому, что украинские участники переговоров хотят идти "по пути предшественников". И не хотят общаться с представителями марионеточных администраций. Значит – "слуги войны".
Мы прекрасно знаем, в чем причина этого тупика. Она в том, что Путин и не собирается завершать войну и договариваться о чем-либо с Зеленским. В том, что Путину нужен не Донбасс, а вся Украина.
Но у Козака – своя система доказательств. Он будет уверять, что проблема – в неэффективности украинского государства, в засилье олигархов, во влиянии "экстремистов". Вероятно, это именно то, о чем он говорил в Берлине.
Не нужно думать, что к нему не прислушаются. В Молдове эта система доказательств сработала. Именно поэтому Козаку удалось привести к власти пророссийские силы во главе с президентом Игорем Додоном не просто при согласии, а с участием Соединенных Штатов и Европейского Союза. Причем представители западных стран искренне не понимали, что демократические силы будут изгнаны из коалиционного правительства буквально через несколько недель.
Окончательное подчинение Молдовы – путем выделения Додону российского кредита, который подозрительно напоминает "кредит Януковича" - пока что не состоялось именно потому, что вовремя опомнились и на Западе, и в Кишиневе. Что этого подчинения не хотят допустить и молдавские сторонники европейской интеграции, и представители олигархического лагеря, и западные дипломаты. Но кто сказал, что Украине так повезет?
То, что сейчас делают Козак и Грызлов, очевидно – они демонстрируют неконструктивность украинской стороны. А зачем? А затем, чтобы доказать: завершить войну и добиться стабильности в стране можно только путем установления над Украиной совместного протектората Кремля и Запада. Условной коалиции Зеленский-Медведчук, которая "обезвредит" как наиболее ретивых олигархов, так и "националистов". И позволит восстановить территориальную целостность и мир.
В Кремле могут думать, что такая коалиция может оказаться куда более дешевым выходом, чем большая война, на которую сегодня просто нет денег. Но для Украины союз популистов и пророссийских сил будет означать тотальную дестабилизацию и гражданскую войну. Что тоже на руку Путину.
Впрочем, западные политики уже научены горьким опытом Молдовы и могут не клюнуть на старую наживку Козака. Но он будет очень стараться выловить рыбу и в берлинском, и в парижском и – что самое главное – в вашингтонском прудах.
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