В Израиле главные политические противники договорились по очереди возглавлять правительство
В рамках соглашения стороны договорились о ротации на посту премьер-министра: в ближайшие 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаньяху, затем его сменит Ганц, сообщает DW .
Обе стороны подтвердили, что создание большой коалиции необходимо в связи с пандемией коронавируса.
2 марта в Израиле состоялись третьи досрочные парламентские выборы в течение одного года.
Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте.
После этого Нетаньяху и Ганц несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный на это срок. Страна двигалась к четвертым досрочным выборам.
Накануне в Тель-Авиве прошла акция протеста "За спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров Нетаньяху и Ганц.
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