В Израиле главные политические противники договорились по очереди возглавлять правительство

21 апреля, 2020, 11:14

В Израиле лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц объявили о создании правительства национального единства

В рамках соглашения стороны договорились о ротации на посту премьер-министра: в ближайшие 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаньяху, затем его сменит Ганц, сообщает DW .

Обе стороны подтвердили, что создание большой коалиции необходимо в связи с пандемией коронавируса.

2 марта в Израиле состоялись третьи досрочные парламентские выборы в течение одного года.

Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте.

После этого Нетаньяху и Ганц несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный на это срок. Страна двигалась к четвертым досрочным выборам.

Накануне в Тель-Авиве прошла акция протеста "За спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров Нетаньяху и Ганц.