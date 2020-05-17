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Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись участники антарктической экспедиции

В Украину вернулись участники антарктической экспедиции


фото: mon.gov.ua
17 мая в Киев вернулись участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые почти 13 месяцев находились на станции "Академик Вернадский"

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Они прилетели в аэропорт "Борисполь" 17 мая эвакуационным рейсом из Лиссабона. Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

"Мы волновались, что в условиях сурового карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды Национального антарктического научного центра, посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран были вынуждены оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции ", - сказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Поэтому через Сантьяго, Сан-Паулу, Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась 2 месяца - чуть ли не дольше всех в истории станции.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение "Действуй дома" и будут находиться на самоизоляции.

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