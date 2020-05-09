В Антарктиде погиб участник украинской экспедиции
Мужчины не стало 8 мая, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.
Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий рассказал, что в Омельяновича это была уже пятая экспедиция на станцию.
Обстоятельства смерти выясняют, но предварительно известно, что причиной такого поступка могли быть психологические проблемы погибшего.
"К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или" соломинкой, которая сломала спину ", - отметил Дик.
Коллеги вспоминают его, как очень скромного человека, специалиста своего дела, надежного товарища и романтика.
Сейчас решается вопрос доставку тела в Украину.
- Омельянович был родом из города Малина Житомирской области. На станции работал поваром .
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