В Конгрессе США начали новое расследование в отношении Трампа

17 мая, 2020, 18:01

Конгресс США начал новое расследование в отношении злоупотребления властью главы Белого дома Дональда Трампа

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Расследование инициировали представители Демократической партии. Они хотят выяснить, было ли политически мотивированным увольнение чиновника из Государственного департамента Стива Линика, который занимался расследованием деятельности государственного секретаря Майка Помпео.

Сообщение о расследовании появилось 16 мая, через день после того, как Дональд Трамп объявил, что планирует уволить генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика.

"Такие действия, очевидно имеют целью защиту секретаря Помпео от личной ответственности, взорвали бы фундамент наших демократических институтов и могут быть незаконным актом возмездия", - указали в заявлении инициаторы расследования - Элиот Энгель, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, и Боб Менендес, лидер демократов в комитете по международным отношениям Сената.

Линик расследовал жалобы на то, что Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой.

Белый дом заявил 16 мая, что Трамп уволил генерального инспектора по рекомендации Помпео, одного из ближайших союзников президента. По закону, Белый дом должен сообщить Конгресс за 30 дней до увольнения генерального инспектора.

В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании, которое он проводил.

"У Конгресса есть конституционное обязательство проводить надзор, защищать целостность наших институтов и обеспечивать, чтобы генеральные инспекторы - одна из первых линий защиты нашей страны от коррупции, растрате, мошенничества и злоупотреблений - могли выполнять свои жизненно важные функции без препятствий", - заявили демократы.

Напомним, 14 мая судья Эми Джексон сделала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку , в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о приостановке такой помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb