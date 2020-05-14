Суд требует, чтобы Белый дом обнародовал письма с указанием Трампа о приостановке военной помощи Украине

14 мая, 2020, 22:51

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о приостановке такой помощи

Об этом сообщил заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш, которого цитирует Голос Америки со ссылкой на Law and Crime .

"Конкретно, документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине", - сказал Уолш.

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации.

Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

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