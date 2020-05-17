Стало известно, где состоится Евровидение-2021
Об этом 16 мая объявили во время специального шоу Europe Shine A Light, сообщает Укринформ .
Этим шоу организаторы заменили финал песенного конкурса, который должен был состояться в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
Во время трансляции зрители смогли посмотреть выступления представителей 41 страны, которые должны были выступить на Евровидении-2020. Кроме этого, в прямом эфире появились звезд предыдущих шоу - Дункан Лоуренс, Нетта Барзилай, Монс Сельмерлев.
Каждый из участников Евровидения-2020 исполнил хит Love Shine a Light у себя дома. Организаторы альтернативного шоу показали на экране всех певцов и группы, которые должны были бороться за победу в конкурсе.
- Напомним, 18 марта Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире.
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