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Espreso.tvКультураСтало известно, где состоится Евровидение-2021

Стало известно, где состоится Евровидение-2021


фото: EBU
Международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году состоится в нидерландском городе Роттердам

Об этом 16 мая объявили во время специального шоу Europe Shine A Light, сообщает Укринформ .

Этим шоу организаторы заменили финал песенного конкурса, который должен был состояться в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Во время трансляции зрители смогли посмотреть выступления представителей 41 страны, которые должны были выступить на Евровидении-2020. Кроме этого, в прямом эфире появились звезд предыдущих шоу - Дункан Лоуренс, Нетта Барзилай, Монс Сельмерлев.

Каждый из участников Евровидения-2020 исполнил хит Love Shine a Light у себя дома. Организаторы альтернативного шоу показали на экране всех певцов и группы, которые должны были бороться за победу в конкурсе.

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