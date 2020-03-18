Евровидение-2020 перенесли на следующий год

18 марта, 2020, 15:41

Песенный конкурс Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире

Об этом сообщила пресс-служба конкурса, передает Еспресо.TV.

"Европейский вещательный союз принял трудное решение не продолжать организацию конкурса. Здоровье артистов, персонала и посетителей, а также ситуация в Нидерландах и в Европе, привели к такому решению", - говорится в заявлении.

"Мы очень гордимся тем, что песенный конкурс "Евровидение" ежегодно объединяет аудиторию бесперебойно в течение последних 64 лет, и мы, как миллионы вас по всему миру, чрезвычайно скорбим, что он не может состояться в мае", - добавили организаторы конкурса.