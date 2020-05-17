СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе представителей "Расстрелянного возрождения"
Об этом сообщает СБУ в facebook.
"Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тыс. украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива - с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно в пределах 10 лет после ареста. Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбах "расстрелянного возрождения" показывает, как скрывалась правда ", - говорится в сообщении.
Документ обнародовали по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.
"Расстрелянное возрождение" - это духовно-культурное и литературно-художественное поколения 1920-х годов в Украине, которое дало высокохудожественные произведения в области литературы, философии, живописи, музыки, театра и которое было уничтожено сталинским режимом.
К поколению "Расстрелянного возрождения" относятся основатель нового украинского театра Лесь Курбас; один из самых талантливых украинских прозаиков Валерьян Пидмогильный; Николай Кулиш - драматург, общественный и образовательный деятель, редактор; Николай Зеров - лидер "неоклассиков", чрезвычайно тонкий ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы; Матвей Яворский - историк, политический деятель, академик ВУАН; Владимир Чеховский - украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ и многие другие.
- Воскресенье, 17 мая 2020 года, является Днем памяти жертв политических репрессий - это ежегодный национальный памятный день в Украине, что приходится на третье воскресенье мая. Отмечается в соответствии с указом президента от 21 мая 2007 года с целью чествования памяти жертв политических репрессий коммунистического режима.
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