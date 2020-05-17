Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий, "вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии"

17 мая, 2020, 07:16

Воскресенья, 17 мая 2020 года, является Днем памяти жертв политических репрессий - это ежегодный национальный памятный день в Украине, который приходится на третье воскресенье мая. Отмечается в соответствии с указом президента от 21 мая 2007 года с целью чествования памяти жертв политических репрессий коммунистического режима

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается в преамбуле президентского указа №431 / 2007 за подписью Виктора Ющенко, этот памятный день установлен "с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождения национальной памяти, утверждения нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечества и в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937 - 1938 годов".

С текстом документа можно ознакомиться в архиве официального сайта главы государства.

Число жертв сталинских репрессий в Украине до сих пор невозможно подсчитать. Десятки тысяч человек были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительно проходили психиатрическое лечение.

За время советской оккупации через террор и репрессии прошли все слои украинского населения от научной и творческой интеллигенции к крестьянам. При этом захватчики пытались скрыть следы своих преступлений. Места захоронений становились режимными объектами КГБ, местность разравнивали бульдозерами, доступ к соответствующим архивам был запрещен, напоминает Украинский институт национальной памяти.

Одним из символов тех событий стал Быковнянский лес под Киевом. Это крупнейшее в Украине место массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий 1937-1941 годов. По разным данным, свой последний покой здесь нашли от 15 до более 100 тыс. человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве.

Читайте также: Виталий Портников: Балтийские президенты напоминают о правде

Здесь покоится прах Михаила Семенко, Майка Йогансена, Михаила Бойчука, Федора Козубовского, митрополита УАПЦ Василия Липкивского и других жертв сталинского "Большого террора".

Другие места массовых захоронений жертв «Большого террора» 1937-1938 годов - Рутченково поле (Донецк), район Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьков), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище (Черкассы), село Халявин (Черниговщина), второй христианское кладбище (Одесса), 9-й км Запорожского шоссе (Днепр). В Западной Украине после 1939 года также появились места массовых захоронений, в частности урочище Демьянов лаз (Ивано-Франковск), урочище Салина (Львовская область), Тюрьма на Лонцкого (Львов).

Справка

За период "Большого террора" на территории УССР был осужден 198918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрем и исправительно-трудовых лагерей (другие меры наказания охватывали менее 1%, уволено было только 0,3%), информирует УИНП.

Массовые репрессивные операции в 1937-1938 годах, по замыслу советского диктатора Иосифа Сталина, должны были завершить двадцатилетнюю борьбу с "социально-враждебными элементами", смирить населения путем массового террора, утвердить авторитарный стиль руководства и осуществить "кадровую революцию". Основанием для развертывания террора был тезис Сталина об "обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства".

Официально началом "Большого террора" стал оперативный приказ НКВД СССР №00447 "О репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" от 30 июля 1937 года, утвержден Политбюро ЦК ВКП (б) 31 июля 1937 года. Однако имеющиеся документы НКВД (приказы, переписка, телеграфы) свидетельствуют, что массовые репрессии готовились заранее, а приказом их только формализировали.

Читайте также: Оккупация мозгов. Как "Слуги народа" и Шуфрич стирают память о Второй мировой и российской оккупации 2014-го

Приказом №00447 внедрялись лимиты (планы) наказания граждан. Приговоры за I-й категории означали "расстрел", за II-й категории - на заключение в лагерях ГУЛАГ (рус. Главное управление лагерей) НКВД СССР. Если первичный лимит для УССР по I категории составил 26150 человек, то в январе 1938 года он был увеличен до 83122 человек. С просьбой о дополнительных лимиты в Москву неоднократно обращались наркомы внутренних дел УССР Израиль Леплевский и Александр Успенский.

Летом 1937 году были введены ряд нормативных документов, которые усилили ответственность членов семей репрессированных. Жены и мужья "врагов народа" подлежали обязательному аресту, дети до 15 лет передавались в специальные детские дома. Члены семей "врагов народов", приговоренных к расстрелу, подлежали принудительному переселению во внутренние области СССР. Показательна судьба бывшего Генерального секретаря пищевых дел УНР Николая Стасюка, который в 1931 г.. был осужден на 10 лет, а потом узнал, что в 1937 году его жена Мария была казнена "как жена петлюровского министра".