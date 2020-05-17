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Espreso.tvОбществоРуководителем РГА на Волыни стал глава организации "Опоплатформы"

Руководителем РГА на Волыни стал глава организации "Опоплатформы"

иллюстративное
Президент Владимир Зеленский назначил главой Локачинской райгосадминистрации пенсионера Василия Бакуна

Об этом говорится в распоряжении главы государства №312 / 2020-рп , подписанном 15 мая 2020 года, передает Еспресо.TV .

Другим своим распоряжением Зеленский уволил предыдущего председателя Виктора Дудечка - "в связи с истечением срока полномочий президента Украины".

"Стоит отметить, что Дудечко был назначен на эту должность еще президентом Петром Порошенко", - отмечает по этому поводу луцкий канал Первый .

С декларации вновь чиновника известно, что Василий Иванович Бакун - пенсионер (ранее работал в Государственной исполнительной службе). Вместе с женой являются собственниками дома и земельных участков в селе Стара Загора. Получил в 2019 году 57 604 гривны пенсии, а его жена - 66 422 гривны зарплаты в отделе образования, молодежи и спорта Локачинской райгосадминистрации. Банковских и наличных сбережений семья не задекларировала.

1 февраля 2020  года Локачинское отделения Союза ветеранов российско-украинской войны и Локачинская районная организация ВО "Свобода" провели в райцентре народное вече против реванша "регионалов" в виде возможного назначении Василий Бакуна на должность руководителя райгосадминистрации.

В соответствующем обращении отмечалось следующее:

"Мы, народное вече поселка Локачи, доводим до Вашего сведения, что в нашем районе сложилась абсурдная ситуация относительно намерений назначить на должность председателя райгосадминистрации Бакуна Василия Ивановича, ожесточенного" регионала ", руководителя районного избирательного штаба партии" Оппозиционная платформа "За жизнь" в последних президентских выборах.

Мы, представители национально-патриотических сил Локачинского района, возмущенные предварительному согласованию руководством Волынской областной государственной администрации о назначении на должность председателя Локачинской райгосадминистрации Бакуна Василия Ивановича, который за время своего участия в общественно-политической жизни района запомнился антиукраинскими взглядами, пренебрежительным отношением к воинам АТО. Почти со всех постов, которые занимал этот "деятель", ушел со скандалами, неоднократно нарушал законодательство Украины, за что привлекался к различным видам ответственности Украины.Мы однозначно не поддерживаем кандидатуру Бакуна Василия Ивановича, а потому, в случае его назначения, проводить акции общественного сопротивления.

..На шестом году войны с российским агрессором, после многочисленных потерь Волыни на востоке назначать на должности руководителей районов представителей оппозиционного блока, политика которого направлена на потерю всего украинского - языка, государства, независимости. Показательны результаты выборов в нашем районе - избиратели, которые поддержали на президентских выборах кандидатуру Владимира Зеленского и его политическую силу, представителям "Оппозиционной платформы "За жизнь" отдали только 3% голосов. Пожалуй, это лучшая оценка по авторитетности этой политической силы на территории района .

Война продолжается - лозунги о его прекращении не меняют ситуации в зоне ООС, недавно волыняне снова провожали в последний путь своего земляка, погибшего от пули российского наемника, и мы вправе требовать назначить на руководителя исполнительной власти района высокопрофессионального кандидата с проукраинской государственной позицией ".

  • Напомним, 2 мая в Одессе нардепы от президентской партии "Слуга народа" Леонов и Дмитрук , как и народные депутаты от "Опоплатформы" Бойко и Скорик, почтили погибших в 2014 году сепаратистов.

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