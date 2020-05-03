В Одессе нардепы из "Слуги народа", как Мураев и Бойко, принесли цветы на место гибели сепаратистов
Об этом со ссылкой на Украинскую службу информации сообщает Еспресо.TV.
Площадь охранялась Нацполицией. В связи с карантином внутрь пропускали не более двух человек одновременно.
Не обошлось без короткитих стычек. В частности, присутствующим не понравилось, что блогер из Черноморска Валентин Ткачук задавал им вопросы на государственном языке.
Кроме "слуг народа", которые из политиков пришли первыми, журналисты заметили там народных депутатов народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Николая Скорика, а также екснардепа Евгения Мураева.
В 15:00 правоохранители объявили, что нужно провести обеззараживание территории и акция прекратилась.
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