Китайский эпидемиолог признал, что власти скрывали масштабы эпидемии COVID-19

17 мая, 2020, 17:06

Старший медицинский советник китайского правительства, эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань скрывали истинные масштабы эпидемии коронавируса

Об этом со ссылкой на CNN сообщает Укринформ.

По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число больных в Ухане - 41 человек - не менялось в течение десяти дней, в то время как уже появлялись данные о инфицированных за рубежом.

Чжун Наньшань заявил, что продолжал задавать вопросы местной власти, после чего они очень неохотно предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое умерли. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

В то же время, Чжун Наньшань отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властям Китая с коронавирусом.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале вспышки коронавируса они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал эпидемиолог.

Наньшань, который прибыл в Ухань 18 января, за два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власть это официально отрицала.

Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Китай был обязан локализовать возгорание COVID-19 и не допустить пандемии.

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