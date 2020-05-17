Китайский эпидемиолог признал, что власти скрывали масштабы эпидемии COVID-19
Об этом со ссылкой на CNN сообщает Укринформ.
По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число больных в Ухане - 41 человек - не менялось в течение десяти дней, в то время как уже появлялись данные о инфицированных за рубежом.
Чжун Наньшань заявил, что продолжал задавать вопросы местной власти, после чего они очень неохотно предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое умерли. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.
В то же время, Чжун Наньшань отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властям Китая с коронавирусом.
"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале вспышки коронавируса они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал эпидемиолог.
Наньшань, который прибыл в Ухань 18 января, за два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власть это официально отрицала.
- Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Китай был обязан локализовать возгорание COVID-19 и не допустить пандемии.
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